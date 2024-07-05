Крымский адвокат раскрыл самый эффективный метод взыскания долгов

В Крыму чаще всего за взысканием долгов обращаются молодые мамы по алиментам (самая популярная категория на сегодняшний день), хозяйствующие субъекты и физические лица, которые друг у друга занимают деньги.
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