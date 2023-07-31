СМИ: Зеленский может лично приехать для выступления на Генассамблее ООН в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский может лично приехать в Нью-Йорк для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, запланированных на сентябрь текущего года, – сообщает в понедельник, 31 июля, агентство Bloomberg.