Мария Захарова заявила, что в Германии снова «пробито дно»

Официальный представитель МИД России прокомментировала закон о смене пола.Мария Захарова, официальный представитель МИД России высказалась о принятии Бундестагом закона, который позволяет «менять пол» раз в полгода.
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