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Месси вышел на 2-е место по голам за сборные, забив 109-й мяч за Аргентину. Лидер – Роналду (130)

Месси вышел на 2-е место по голам за сборные, забив 109-й мяч за Аргентину. Лидер – Роналду (130)

37-летний форвард отметился голом в полуфинале Кубка Америки-2024 против Канады (2:0). Этот мяч стал 109-м для Месси за сборную Аргентины.

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