НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Созданием русской локализации для Tomb Raider 4-5-6 Remastered занималась студия GamesVoice К...

Созданием русской локализации для Tomb Raider 4-5-6 Remastered занималась студия GamesVoice К...

Созданием русской локализации для Tomb Raider 4-5-6 Remastered занималась студия GamesVoiceКак стало известно, создание полной русской локализации сборника Tomb Raider 4-5-6 Remastered, так же как и Tomb Raider 1-2-3 Remastered, вновь занималась студия GamesVoice.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх