Созданием русской локализации для Tomb Raider 4-5-6 Remastered занималась студия GamesVoice К...

Созданием русской локализации для Tomb Raider 4-5-6 Remastered занималась студия GamesVoiceКак стало известно, создание полной русской локализации сборника Tomb Raider 4-5-6 Remastered, так же как и Tomb Raider 1-2-3 Remastered, вновь занималась студия GamesVoice.
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