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Квартира, дом, дача

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Как 15 морских контейнеров стали уютным домом для большой семьи

Как 15 морских контейнеров стали уютным домом для большой семьи

Что морские контейнеры прекрасно компенсируют нехватку доступного жилья, очень быстро поняли многодетные супруги Роу из штата Айдахо, когда их семья давно переросла дом, за который только-только отдали кредит.

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Комментарии
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Tania Еременко
В США дома потому сдувает ветром торнадо, что они строятся и вторсырья - типа фанеры, контейнеров....   И это - правда. Дома даже завещать детям нельзя - они разваливаются. А наши дебилы рвутся в Америку.
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