Как 15 морских контейнеров стали уютным домом для большой семьи

Что морские контейнеры прекрасно компенсируют нехватку доступного жилья, очень быстро поняли многодетные супруги Роу из штата Айдахо, когда их семья давно переросла дом, за который только-только отдали кредит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии