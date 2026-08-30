Россия и Венгрия начали строительство новых блоков АЭС «Пакш-II»

Атомная электростанция «Пакш» в Венгрии, построенная по советскому проекту, готовится к расширению. В рамках российско-венгерского соглашения началось строительство новых блоков №5 и №6 с реакторами ВВЭР-1200, разрешение на которые выдано в 2022 году.
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