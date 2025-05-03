Россиян предупредили о распространении скрытого майнера через сайты с книгами

«Лаборатория Касперского» выявила новую схему распространения скрытых майнеров. Злоумышленники используют веб-сайты, предлагающие доступ к литературе, которые маскируются под известные некоммерческие библиотеки и занимают высокие места в поисковых системах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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