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Царьград

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Голодают, хотят на СВО, пишут стихи: чем занимаются в тюрьме экс-губернаторы, министры и генералы

Голодают, хотят на СВО, пишут стихи: чем занимаются в тюрьме экс-губернаторы, министры и генералы

Самые богатые взяточники теперь считают копейки, голодают и ищут успокоения в творчестве. Рассказываем, чем занимаются в тюрьме экс-губернаторы, министры и генералы.

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