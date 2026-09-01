Голодают, хотят на СВО, пишут стихи: чем занимаются в тюрьме экс-губернаторы, министры и генералы

Самые богатые взяточники теперь считают копейки, голодают и ищут успокоения в творчестве. Рассказываем, чем занимаются в тюрьме экс-губернаторы, министры и генералы.
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