«Наверное, этот мир уже не спасти». Дзюба возмущен, что его жену, которой он запрещает соцсети, назвали затворницей

Бывший нападающий сборной России по футболу, «Спартака» и «Зенита» Артем Дзюба, который в настоящее время является игроком «Акрона», выразил возмущение в связи с тем, что его жену Кристину назвали затворницей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии