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Добрый Мир

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Реакция казахстанцев на встречу Путина и Такера Карлсона в Москве не заставила себя ждать

Реакция казахстанцев на встречу Путина и Такера Карлсона в Москве не заставила себя ждать

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Вчера 52K прочитали Если отталкивать от набравшего десятки миллионов просмотров ролика журналиста из США Такера Карлсона, в котором он говорит об интервью с президентом России, отмечая, что мир "должен услышать голос Путина", то, похоже, что в Казахстане его слышать не особо хотят.

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Комментарии
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Tatyana Pavlova
Сколько же злобного скудоумия у казахов. С чего бы?
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9 час.

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