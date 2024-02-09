Реакция казахстанцев на встречу Путина и Такера Карлсона в Москве не заставила себя ждать

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Вчера 52K прочитали Если отталкивать от набравшего десятки миллионов просмотров ролика журналиста из США Такера Карлсона, в котором он говорит об интервью с президентом России, отмечая, что мир "должен услышать голос Путина", то, похоже, что в Казахстане его слышать не особо хотят.