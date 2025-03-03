Рамазан Саидов похитил 8 млн рублей из бюджета по контракту с Минобороны

Уголовное дело о крупном хищении средств при выполнении госконтракта направлено в суд. Управляющий "Военторг-Восток" Рамазан Саидов обвиняется в присвоении продовольствия на 8 млн рублей в Хабаровском крае, что привело к его заключению под стражу.
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