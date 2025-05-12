В Курской области создадут линейку брендов региона

Об сообщил глава региона Александр Хинштейн. Он поручил разработать для этого специальную программу. html Линейку курских брендов хотят создать в Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
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