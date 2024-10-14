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На ремонт бомбоубежища в Советском районе выделили 3,3 млн рублей

На ремонт бомбоубежища в Советском районе выделили 3,3 млн рублей

В Нижнем Новгороде продолжают приводить в порядок бомбоубежища.На ремонт бомбоубежища на улице Ванеева в Советском районе Нижнего Новгорода региональные власти выделяют 3,3 млн рублей.

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Комментарии
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Grandad
В Самаре места бомбоубежищ засекречены. Так удобнее не показывать, что они заняты коммерцией и не хотят освобождать, нарушая этим договоры.
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22 час.

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