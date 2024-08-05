День железнодорожника: Глава Самарской области придал особое значение партнерству с ОАО "Российские железные дороги"

В Самарской области отметили профессиональный праздник железнодорожников. Глава региона Вячеслав Федорищев обратился к работникам и ветеранам этой отрасли, подчеркнув важность железной дороги для страны как стратегически важной отрасли, обеспечивающей целостность экономического пространства и развитие российской экономики.