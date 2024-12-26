Кто на СВО лучше всех залечивает душевные раны бойца, кто лучше всех успокаивает, снимает стресс и обогревает? Конечно коты и кошки.
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Кто на СВО лучше всех залечивает душевные раны бойца, кто лучше всех успокаивает, снимает стресс и обогревает? Конечно коты и кошки.
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