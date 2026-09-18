«Повсюду открытка и растяжки»: штурмовики рассказали детали взятия Розовки

Здесь, на Ореховском направлении бои идут буквально за каждый метр земли. Наступая со стороны Неженки, штурмовые отряды пятой танковой бригады группировки «Восток» выбили украинские формирования из Розовки, взяв под контроль господствующие тактические высоты.
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