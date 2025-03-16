"Пятерочку" в Судже могут оставить в нынешнем виде как память – Хинштейн

Магазин "Пятерочка" в Судже может быть оставлен в том виде, каким был на момент освобождения города от оккупации ВСУ, в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.
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