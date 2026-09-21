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Володин набрал свыше 82 % голосов на выборах в Государственную думу

Володин набрал свыше 82 % голосов на выборах в Государственную думу

САРАТОВ, 21 сентября, ФедералПресс. Председатель Государственной думы восьмого созыва Вячеслав Володин победил на выборах по одномандатному округу № 164 в Саратовской области с результатом 82,84 % голосов.

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