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Свежие комментарии

На «Озоне» начал продавать «Газели» и «Соболи»: новые автомобили ГАЗ можно купить онлайн без визита к дилеру

На маркетплейсе «Озон» запущены продажи коммерческих автомобилей «Газель» и «Соболь». Таким образом, новые LCV от ГАЗа стали впервые доступны к покупке не только в салонах у дилеров, но и через онлайн-каналы.

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