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Россиянам разрешат самостоятельно продавать свои ипотечные квартиры

Россиянам разрешат самостоятельно продавать свои ипотечные квартиры

Документ был разработан более четырех лет назад. После первого чтения, которое прошло в декабре 2020 года, депутаты разрабатывали подробный механизм реализации залогового имущества гражданиномГосдума приняла законопроект, который позволяет россиянам самостоятельно продавать имущество, находящееся в залоге у банка по ипотеке.

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