Россиянам разрешат самостоятельно продавать свои ипотечные квартиры

Документ был разработан более четырех лет назад. После первого чтения, которое прошло в декабре 2020 года, депутаты разрабатывали подробный механизм реализации залогового имущества гражданиномГосдума приняла законопроект, который позволяет россиянам самостоятельно продавать имущество, находящееся в залоге у банка по ипотеке.