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Роман с женой наставника и забота о ней после расставания: как Георгий Вицин годами поддерживал бывшую возлюбленную

Роман с женой наставника и забота о ней после расставания: как Георгий Вицин годами поддерживал бывшую возлюбленную

Личная жизнь Георгия Вицина ломала любые стереотипы своего времени. Его первой большой любовью стала Дина Тополева — супруга его театрального наставника Николая Хмелева, которая была старше молодого актера на 16 лет.

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