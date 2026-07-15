Роман с женой наставника и забота о ней после расставания: как Георгий Вицин годами поддерживал бывшую возлюбленную

Личная жизнь Георгия Вицина ломала любые стереотипы своего времени. Его первой большой любовью стала Дина Тополева — супруга его театрального наставника Николая Хмелева, которая была старше молодого актера на 16 лет.
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