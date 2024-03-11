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Член пророссийского подполья в Одессе рассказал о росте объединения

Член пророссийского подполья в Одессе рассказал о росте объединения

Число членов пророссийского подполья в Одессе продолжает расти, сообщает ТАСС.Представитель подполья рассказал агентству, что настрой у членов объединения боевой, ряды растут, но «не так быстро, как этого требовала бы обстановка».

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