«Кадка с огурцами в прихожей»: в каких условиях жил Сталин

После окончания Гражданской войны большевики, пришедшие к власти, решили обосноваться в Кремле. Крепкие стены, которые в случае необходимости могли послужить дополнительной защитой, и удобное расположение в центре столицы – вот факторы, заставившие советских государственных деятелей обосноваться на кремлëвской территории.
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