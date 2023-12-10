«Кадка с огурцами в прихожей»: в каких условиях жил Сталин

После окончания Гражданской войны большевики, пришедшие к власти, решили обосноваться в Кремле. Крепкие стены, которые в случае необходимости могли послужить дополнительной защитой, и удобное расположение в центре столицы – вот факторы, заставившие советских государственных деятелей обосноваться на кремлëвской территории.