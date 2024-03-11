Вечер джаза в Поляне 🗓 11 и 13 марта, 21:30 📍 Волоколамская, 108/2 📞 8(938)445-12-40 📍 Вход свободный 🎵 Интересный Сочи.
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Вечер джаза в Поляне 🗓 11 и 13 марта, 21:30 📍 Волоколамская, 108/2 📞 8(938)445-12-40 📍 Вход свободный 🎵 Интересный Сочи.