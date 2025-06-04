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Эмоционально выгоревшим на работе россиянам могут дать отпуск

Эмоционально выгоревшим на работе россиянам могут дать отпуск

Антон Орлов, руководитель Института исследования проблем современной политики, выступил с инициативой введения в Российской Федерации дополнительного отпуска для лиц, подверженных эмоциональному выгоранию .

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