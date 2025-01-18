Российские войска взяли под контроль Петропавловку в ДНР

ВСУ потеряли до 585 военнослужащих и три боевые бронированные машины Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Петропавловка Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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