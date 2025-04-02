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Житель Подмосковья решил проучить беспечного курьера и угнал его машину

Житель Подмосковья решил проучить беспечного курьера и угнал его машину

www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov/Russian Look Правоохранители задержали 40-летнего жителя подмосковного Долгопрудного, который решил проучить курьера и угнал его машину, оставленную без присмотра.

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