Откройтый текст: “Галактики со дисками становятся ведущими фабриками звезд в космосе”

Астрономы благодаря телескопам «Джеймс Уэбб» и «Хаббл» определили, что большинство звезд во Вселенной образовались в дисковых галактиках, а классифицировать галактики по последовательности Хаббла можно уже через миллиард лет после Большого Взрыва.