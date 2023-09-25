FiNE NEWS

1 720 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    Честно сказать. всегда не понимала тех, кто посягает на веру. Единственное святое. что сохранилось в душах верующих л...Стало известно, з...
  • Евгений Благородный
    И будут они так-же гореть как все поставленные ранние.Стало известно, ч...
  • Сергей Бессонов
    Правильно, цены на горючее снизили на внутреннем рынке, чтобы аграрии урожай убрали, а эти, которые никак не нажрутся...Россия лишает экс...

Откройтый текст: “Галактики со дисками становятся ведущими фабриками звезд в космосе”

Откройтый текст: “Галактики со дисками становятся ведущими фабриками звезд в космосе”

Астрономы благодаря телескопам «Джеймс Уэбб» и «Хаббл» определили, что большинство звезд во Вселенной образовались в дисковых галактиках, а классифицировать галактики по последовательности Хаббла можно уже через миллиард лет после Большого Взрыва.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх