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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Посол России в Италии о Пирло: «Вы подвергаетесь отмене вашим же псевдодемократическим истеблишментом, как это произошло с тысячами россиян. Мы искренне солидарны с вами»

Алексей Парамонов, посол России в Италии, высказался касательно ситуации вокруг Андреа Пирло , который не станет главным тренером сборной Италии, несмотря на изначальные договоренности.

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