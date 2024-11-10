Пожар в многоквартирном доме в Южно-Сахалинске: один пострадавший

10 ноября в Южно-Сахалинске произошел пожар в многоквартирном доме на улице Емельянова, 21. В 10:40 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании, и первый пожарный расчет прибыл к месту происшествия через пять минут.