Бритни Спирс шокировала поклонников, сняв себя на видео с огромными мясницкими ножами

Певица опубликовала в соцсетях новое видео, которое вызвало тревожную реакцию у её поклонников. Фото: из открытых источников В видео Бритни Спирс танцует вместе с огромными ножами в руках, она размахивает ими в разные стороны.
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