Под Тверью обезврежен снаряд времен войны

Вдоль реки Дойбица в районе деревни Мокшино Калининского округа был обнаружен снаряд времен войны. Бойцы ОМОН Росгвардии уничтожили неразорвавшийся снаряд калибра 45 мм времен Великой Отечественной войны.
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