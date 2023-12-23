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Врач Варфоломеева: салат с новогоднего стола может вызвать у животных панкреатит

Врач Варфоломеева: салат с новогоднего стола может вызвать у животных панкреатит

Во время новогодних застолий у многих возникает соблазн порадовать домашнего питомца угощением. Однако "хиты" праздничного стола могут нарушить работу желудочно-кишечного тракта у животного и даже угрожать его жизни, рассказала "Газете.

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