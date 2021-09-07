Александр Роджерс. Коммунисты кончились

СМИ. Актуальные новости - здесьПолитикаАлександр Роджерс. Коммунисты кончились Вместолевая тусовочка постоянно недовольно морщит носик и заявляет, что Роджерс «неправильный левый».Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор ЛуговойПомнится, в упомянутом в конце статьи фильме Рязанова "Забытая мелодия для флейты" песенку со словами "Мы не сеем, не пашем, не строим, мы гордимся общественным строем" записывали Никитины. А Гафт с гармошкой, сколь помнится, имел быть в сцене в электричке (по сюжету вроде бы сон героя...?), и там были в начале слова "Перестройку начали вчера...", а в конце - "...Перед вами жертва ускоренья!" И что-то такое из памяти выплывает, что тексты к песенкам писал сам Рязанов, он баловался текстописанием... Кому не лениво - взгугните вопрос, а у меня от того кина остался неприятный осадок.БОБорис ОсиповРуслан ЭминовВот как классики трактовали коммунизм – это движение, движение невозможно строить, строится только статически неподвижное, фундаментальное. Поэтому коммунизм – возможность постоянного движения и усовершенствования. «Коммунизм для нас не состояние, которое, должно быть установлено, не идеал, с которым должна сообразоваться действительность. Мы называем коммунизмом действительное движение, которое уничтожает теперешнее состояние» К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.т. 3, стр. 34Вадим ПоторочинКончились коммунисты, значит, голосуем за едорасов - "ведь они хоть что-то делают!" так, что ли, аффтар?Комментировать
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