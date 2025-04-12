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Петербургский дневник

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Александр Дрозденко: «Сланцы развиваются»

Александр Дрозденко: «Сланцы развиваются»

Губернатор Ленобласти поздравил жителей Сланцев с 95-летием города и рассказал о развитии городской инфраструктуры По сообщению пресс-службы Администрации Ленинградской области, снежная и даже по-зимнему морозная погода не напугала жителей Сланцев: сланцевчане празднуют 95-летие своего города.

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