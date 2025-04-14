Дочь популярной телеведущей появилась на публике в прозрачных микрошортах

Американская модель Амелия Грей Хэмлин в откровенном образе появилась на публике. Соответствующий пост она разместила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,7 миллиона подписчиков.