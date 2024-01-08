Короли года: два знака зодиака в 2024-м ждет невероятная удача

Госпожа удача — вещь непредсказуемая, и добиться ее расположения довольно сложно. Однако, если посмотреть за передвижением планет на небосводе, то можно сделать точный прогноз и узнать, рожденные в какие периоды способны смело назвать себя главными везунчиками 2024-го.