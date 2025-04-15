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Спецпосланник Уиткофф: Путин во время встречи попросил обеспечить постоянный мир

Спецпосланник Уиткофф: Путин во время встречи попросил обеспечить постоянный мир

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что российский лидер Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербурге обратился к Вашингтону с просьбой обеспечить постоянный мир на Украине.

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