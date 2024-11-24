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Закон и Порядок

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Заезжие басмачи оккупируют заведения общепита и пытаются устанавливать свои правила

Заезжие басмачи оккупируют заведения общепита и пытаются устанавливать свои правила

Ходим мы по краю В Хабаровске продолжаются мероприятия по постепенному приведению в чувство многочисленного, многонационального и многошумного мигрантсткого сословия, которое за последнее время не только увеличилось в разы (точнее, по данным краевого УМВД – в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

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