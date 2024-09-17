Лель заявила о результатах политических событий: «Совсем скоро будет наша победа»

Певица Катя Лель не перестает удивлять свою публику. Кроме того, что девушка поддерживает контакт с внеземными цивилизациями, которые частенько рассказывают ей о тайнах планеты, она решила наладить связь со специалистами в астрологии и парапсихологии для того, чтобы узнать немного о будущем страны.