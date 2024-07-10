Во Владивостоке главе ОПГ «Трифоновские» предъявлено обвинение

В Приморье Александру Ясину предъявлено обвинение в руководстве и участии в организованном преступном сообществе, мошенничестве и отмывании денежных средств, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.
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