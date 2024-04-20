Пашинян рассказал, когда российские силы покинут границу с Азербайджаном

Пашинян: российские пограничники покинут Тавушскую область после делимитации Армению и Азербайджан будет разделять граница, а не фронт, это станет признаком мира, после чего нужды в российских пограничниках не будет, сказал Пашинян.
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