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Бельгийским школьникам начнут платить за отказ от поездок на автобусе: Новости ➕1, 26.11.2021

Бельгийским школьникам начнут платить за отказ от поездок на автобусе: Новости ➕1, 26.11.2021

Власти бельгийского города Генк начнут платить виртуальные деньги школьникам, которые откажутся от использования автобуса и будут добираться на учебу пешком или на велосипеде.

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