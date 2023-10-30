Порядка 900 человек спасено подразделениями МЧС России на прошедшей неделе

В МЧС России обсудили оперативную обстановку за прошедшую неделю на еженедельном селекторном совещании, которое состоялось под руководством заместителя Министра Виктора Яцуценко.
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