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Певец Доминик Джокер рассказал о непослушании участников «Фабрики звезд – 4» во время проекта

Певец Доминик Джокер рассказал о непослушании участников «Фабрики звезд – 4» во время проекта

Композитор Доминик Джокер (Александр Бреславский) во время интервью телеведущей Яне Чуриковой рассказал о ежедневной жизни на проекте «Фабрика звезд – 4».

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