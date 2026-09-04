🥝 Аграрии Нижнегорского района адаптировали экзотические культуры для выращивания в Крыму В тепличных условиях произрастают лимонные деревья, кусты киви, бананы и даже кофе.
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