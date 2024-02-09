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«Мы бы пальцем не пошевелили»: Путин назвал виновных в событиях на Украине

«Мы бы пальцем не пошевелили»: Путин назвал виновных в событиях на Украине

Госпереворот на Украине нужен был для создания конфликта, этим занимались американские политики, а европейцы сделали вид, что ничего не знают, заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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