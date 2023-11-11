Богомаз сообщил, что в Брянской области сбиты четыре украинских беспилотника

Киев применил БПЛА самолетного типаГлава Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что в небе над Стародубским муниципальным округом силами ПВО были уничтожены четыре дрона самолетного типа.
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