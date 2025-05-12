Расчеты «Гиацинт-Б» уничтожили гаубицу Д-30 и ангары ВСУ в зоне спецоперации

Расчеты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом, ангары, пикапы и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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